Corona-Lage: "Immer ansteckender, aber nicht gefährlicher"

Mit dem herannahenden Winter erkranken wieder mehr Menschen an Atemwegsinfektionen. Seit über dreieinhalb Jahren geht damit auch ein Anstieg der SARS-CoV-2 Infektionen einher.

Die Krankheit ist in Deutschland mittlerweile endemisch, sie tritt also zwar immer wieder auf, ein Großteil der Bevölkerung hat aber einen gewissen Immunschutz gegen den Virus. Die Virologin Ulrike Protzer erklärt im Interview, worauf man diesen Winter achten sollte.

ZDFheute: Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Deutschland?

Man sieht eine Zunahme der Infektionen mit allen Atemwegserregern, auch mit dem Coronavirus , das inzwischen ja eines der Viren ist, die uns vermutlich in den nächsten Jahren jeden Herbst beglücken werden.

... leitet das Institut für Virologie an der Technischen Universität München und bei Helmholtz Munich. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin sowie für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.

Wenn jetzt die Zahlen der Atemweginfekte wieder steigen, wenn wir wieder vermehrt in den Innenräumen sind und die Tage kürzer werden und damit das UV-Licht weniger wird, dann steigt das Risiko, sich anzustecken.

Aktuell häufen sich die Corona-Fälle wieder. Aber die Corona-Müdigkeit ist groß: Wo stehen wir gesellschaftlich? 18.09.2023 | 3:30 min

Protzer: Das sind vor allem Menschen, die älter sind. Älter beginnt ab 60, aber das Risiko steigt dann deutlich ab 70 an. Für diese Personen ist es wichtig, zu schauen, ob sie noch einen guten Immunstatus hat.

Wir können mit dem Coronavirus deshalb insgesamt viel entspannter umgehen, weil wir eine gute und breite Immunität in der Bevölkerung aufgebaut haben. Aber die Immunantworten lassen über die Zeit wieder nach.

Wenn jetzt die letzte Impfung oder die letzte Infektion mehr als 12 Monate her ist, dann sollten Menschen über 60 oder Menschen, die Vorerkrankungen haben, sich eine Auffrischimpfung geben lassen, um das Immunsystem wieder an dieses Virus zu erinnern.

Es gibt jetzt auch die neuen Impfstoffe, die an die aktuellen Varianten angepasst sind. Damit kann man die Immunantwort noch mal verbreitern.

Seit September gibt es in den Arztpraxen einen neuen Corona-Impfstoff, der an die aktuelle Virusvariante angepasst ist. 18.09.2023 | 2:08 min

Protzer: Es wird auch denjenigen empfohlen, die sich um ältere oder gefährdete Menschen kümmern. Das sind Mitarbeiter in Krankenhäusern, aber auch pflegende Angehörige oder Mitarbeiter in Alten- oder Seniorenheimen.

Denn wir haben zum einen diesen Immunitätswall aufgebaut, zum anderen haben sich aber auch die Varianten in ihrer Pathogenität - also in der Eigenschaft, schwere Infektionen zu verursachen - abgeschwächt.