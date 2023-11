Wer sollte sich nochmal gegen Corona impfen lassen?

Die Corona-Pandemie ist vorüber, aber das Virus ist nicht verschwunden. Ähnlich wie bei Grippe wird gefährdeten Gruppen deshalb geraten, den Impfschutz zu erneuern - möglichst im Herbst. Ab Montag soll ein neuer Impfstoff in Praxen verfügbar sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Um welchen angepassten Impfstoff geht es?

Um einen nochmals weiterentwickelten Impfstoff von Biontech/Pfizer, der an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst wurde. Erreicht werden soll damit besserer Schutz vor aktuell kursierenden Varianten, vor allem vor schweren Corona-Verläufen und Krankenhausaufenthalten.

Am Montag kommt zuerst das Präparat für Menschen ab zwölf Jahren in die Praxen. Ab 25. September kann laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung der angepasste Impfstoff für Kleinkinder erstmals geliefert werden, ab 2. Oktober das Präparat für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Impfungen, Lockdown, Maskenpflicht – es gab viele Maßnahmen, die die Corona-Pandemie eindämmen sollten. 10.07.2023 | 1:37 min

Kommt noch anderer angepasster Impfstoff?

Für die Impfsaison erwartet werden - vorbehaltlich einer Zulassung durch die EU-Kommission - auch 10,6 Millionen Dosen der an XBB.1.5. angepassten Impfstoffe des Herstellers Novavax. Sie sollen voraussichtlich zwischen Oktober und Dezember zur Verfügung stehen. Erst am Freitag hatte die EU-Kommission einen adaptierten Impfstoff von Moderna zugelassen.

Wer sollte seine Corona-Impfung auffrischen lassen?

War man kürzlich infiziert, so bedeutet das in der Regel bereits eine Auffrischung der Immunität, eine extra Impfung ist dann nicht nötig. Laut Stiko sollen in der Regel mindestens zwölf Monate seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein.