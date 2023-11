Long Covid: Forscher melden Durchbruch bei Nachweis

Forscher der Yale School of Medicine und der Icahn School of Medicine am New Yorker Krankenhaus Mount Sinai wollen nun einen wissenschaftlichen Durchbruch erzielt haben. Laut einer am Montag im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie konnten sie in Immundaten eindeutige Biomarker identifizieren, die Long Covid nachweisen sollen. Die Studie war bereits im August 2022 als Preprint auf dem Portal "medRxiv" publiziert worden, hat nun aber einen Peer-Review-Prozess durchlaufen.