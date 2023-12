US-Studie: Auch Grippe kann Langzeitfolgen hervorrufen

Risiko für Langzeitfolgen nach Corona-Infektion höher als nach Grippe

Die Gruppe um Ziyad Al-Aly von der Washington University School of Medicine in St. Louis stellten dabei unter anderem fest, dass sowohl bei Corona als auch bei der Grippe in der akuten Phase - bis 30 Tage nach Infektionsbeginn - das Risiko für bestimmte schwere gesundheitliche Probleme geringer war als in der Zeit danach.