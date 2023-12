Update am Abend: Long Covid bei der Bildung

Guten Abend,

ein karierter Zettel, fotografiert und von der Klassensprecherin in der WhatsApp-Gruppe geteilt: "Zecken wiederholen" stand da in der Krakelschrift des Bio-Lehrers meines Sohnes.

Das war in den ersten Corona-Wochen, Homeschooling am Küchentisch. Der Bio-Lehrer hatte lange nichts von sich hören lassen, die Zecken waren eigentlich schon abgeschlossen. Zugegeben: Seine Kollegen waren deutlich engagierter, schickten Materialien und Extra-Aufgaben, dachten sich fachgerechte Online-Spiele aus, versuchten sich in die Welt von Zoom, später Teams & Co einzufinden. Die meisten von ihnen im Alleingang, aus den Bildungsministerien kam zumeist nichts.

Doch das änderte nichts an der schlichten Tatsache: Die Schule blieb zu. Heute gab es die Quittung - die erste Pisa-Studie nach der Pandemie . Das Ergebnis, eine Ohrfeige für das deutsche Bildungssystem . Denn die Schüler in Deutschland haben 2022 im internationalen Vergleich so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor.

Besonders in Mathematik stürzten die getesteten 15-Jährigen ab. Nicht ganz so krass, aber ebenfalls dramatisch der Absturz beim Lesen und in den Naturwissenschaften. Da tröstet es auch nicht, dass die durchschnittlichen Schulleistungen laut OECD auch international drastisch gesunken sind.

Ursachen für das schlechte Abschneiden sehen die Autoren der Studie unter anderem in den Schulschließungen. In Deutschland sei der Distanzunterricht weniger mit digitalen Medien bestritten worden als im OECD-Durchschnitt. Aber auch eine nicht ausreichende Sprachförderung wird in der Studie genannt. Das dürfte aber längst nicht alles sein, was in der Bildung schiefläuft.

Der "Pisa-Schock" aus dem Jahr 2000 saß. Nach den verheerenden Ergebnissen der ersten Studie ging es erstmal bergauf - bis die Ergebnisse seit 2016 wieder abzufallen begannen. Dass die Pandemie hier einen Erdrutsch-Effekt haben würde, war abzusehen.

Die Generation Corona dürfte inzwischen von der Schule abgegangen sein, oder das Abitur in Angriff nehmen. Ihre Wissenslücken lassen sich nicht mehr füllen. Vielleicht taugt der neue Schock aber nochmal als Weckruf. Dann profitieren wenigstens die Nachkommenden.

Bürgergeld-Kürzung ist schwierig : Dieser Vorschlag war im Rahmen des Etat-Streits aufgebracht worden. Doch Jurist Wieland verweist im ZDFheute-Interview auf die "sehr strikten Vorgaben" des Bundesverfassungsgerichts für die Sicherung des Existenzminimums.

"Dramatische" Beschleunigung der Eisschmelze : In Grönland und der Antarktis schmelzen laut Weltwetterorganisation jedes Jahr Hunderte Gigatonnen Eis. Eine Entwicklung, die bedrohliche Folgen für Küstenregionen haben kann.

Stiefel putzen nicht vergessen! Vielleicht steckt der Nikolaus heute Nacht etwas hinein.

2.456

Öl, Gas und Kohle sollen der Vergangenheit angehören. Doch auf der COP28 sind Lobbyisten fossiler Energieträger so präsent wie nie . Eine Datenanalyse listet 2.456 offizielle Akkreditierungen aus diesem Bereich beim Klimagipfel auf. Zum Vergleich: Aus den zehn durch die Erderwärmung verwundbarsten Staaten kommen insgesamt nur 1.509 Delegierte.

Im Moment wird die Gefahr, die von Covid ausgeht, tatsächlich unterschätzt. Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister

Die Hausärzte schlagen mit Blick auf die Weihnachtszeit Alarm: Bisher haben sich zu wenige Menschen - auch aus Risikogruppen - gegen Covid und Grippe impfen lassen

Braune Schatten, kalter Krieg und neue Herausforderungen: In einer dreiteiligen Doku erzählt ZDF info die Geschichte des BND von 1946 bis in die Gegenwart. "Die Geheimnisse des BND" (ZDFinfo, jeder Teil circa 45 Minuten).

Alexej Nawalny. Der russische Oppositionsführer wird einerseits international für seinen Einsatz gelobt, andererseits werfen ihm Kritiker Nationalismus vor (ZDFinfo, 17 Minuten). Die Doku-Reihe " Wer ist …? " porträtiert bekannte Persönlichkeiten - diesmal. Der russische Oppositionsführer wird einerseits international für seinen Einsatz gelobt, andererseits werfen ihm Kritiker Nationalismus vor (ZDFinfo, 17 Minuten).

Nicht nur für Kinder: Der kleine Bär Paddington reist auf der Suche nach einem Zuhause von Peru nach London, wo ihm eine durchgeknallte Tierpräparatorin ans Fell will.

