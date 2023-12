Ampel ringt um Einigung: Haushaltschaos – Showdown im Kanzleramt

Ampel-Spitzen beraten zu 17-Milliarden-Loch

Am liebsten würde die Ampel den Haushalt noch vor Jahresende unter Dach und Fach bringen: Der Haushalt könnte auch noch 2024 vom Parlament verabschiedet werden, aber die Weichen sollen vor der Kabinettssitzung am 6. Dezember gestellt werden. Ohne politische Grundsatzeinigung droht eine veritable Regierungskrise.

Schuldenbremse: SPD und Grüne gegen FDP

Die Positionen der Ampel-Parteien gehen weit auseinander. In der Diskussion über die Schuldenbremse erhält Bundeswirtschaftsminister Habeck Unterstützung durch den bei seinem Ministerium angesiedelten Wissenschaftlichen Beirat. Der spricht sich nach einem Bericht im "Handelsblatt" für eine Reform der Schuldenbremse aus.

Streitpunkt Bürgergeld-Erhöhung

Und schlägt vor, die Erhöhung beim umstrittenen Bürgergeld zu stoppen. Die Grünen hingegen wollen das wie die SPD nicht. Habeck will stattdessen an die klimaschädlichen Subventionen ran und dort sparen.

Wirtschaftsweise Grimm bei ZDFheute live

Wofür kann noch Geld ausgegeben werden? Wo lässt sich im Haushalt am besten einsparen? Wen betrifft die aktuelle Haushaltskrise konkret?

