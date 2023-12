Corona-Maßnahme: War die Maskenpflicht für Kinder sinnlos?

Am 15. April 2020 sprachen Bund und Länder die "dringende Empfehlung" aus, in der Öffentlichkeit, in Innenräumen und im öffentlichen Personennahverkehr Schutzmasken zu tragen, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Sars-CoV-2 zirkulierte damals seit wenigen Monaten auch in Deutschland und die Regierungschefs und -chefinnen fürchteten eine Überlastung des Gesundheitssystems. Wenige Tage später führten alle Bundesländer Regeln für eine Maskenpflicht ein.