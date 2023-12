Abschlussbericht: Hanau-Ausschuss sieht Fehler der Behörden

Seit dem Sommer 2021 haben sich Abgeordnete des hessischen Landtags in einem Untersuchungsausschuss mit dem Anschlag in Hanau beschäftigt. (Archivbild)

Nun also der Abschlussbericht , dem komplett einzig die in Hessen geschäftsführend regierenden CDU und Grünen zustimmten. Alle anderen Parteien im Landtag SPD Linke und die AfD beschlossen Sondervoten zu bestimmten Punkten.

Der hessische Innenminister Peter Beuth hat die Arbeit der Polizei rund um den rassistischen Anschlag in Hanau 2020 vor dem Hanau-Untersuchungsausschuss erneut verteidigt. 07.07.2023 | 1:44 min

Weiter heißt es in dem Bericht: "An einigen Stellen besteht Grund zu der Annahme, dass ein anderes Handeln der zuständigen Behörden, das Durchführen der Tat erschwert hätte. Dies gilt für die Erteilung der Waffenbesitzkarte, die Erreichbarkeit des Notrufs, die Verschlussverhältnisse des Notausgangs und den Umgang mit den Angehörigen der Opfer."

Nicht erreichbarer Notruf

Der in der Tatnacht nicht erreichbare Notruf war eines der wichtigen Themen im U-Ausschuss. Vili-Viorel Păun hatte den Täter nach seinen ersten Morden beobachtet und in seinem Auto verfolgt. Dabei hatte er mehrfach versucht, die Polizei zu erreichen, doch die hob nicht ab. Der 22-Jährige wurde schließlich von Tobias R. erschossen.

Am 19. Februar 2020 hatte Tobias R. in der hessischen Stadt neun Menschen mit Migrationshintergrund sowie seine Mutter und sich selbst getötet. Ende Dezember 2021 stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen zu dem Anschlag ein. Es gebe keine Anhaltspunkte für Mittäter, Anstifter, Gehilfen oder Mitwisser des Attentäters, erklärte die Behörde. Unter den Angehörigen der Opfer sorgte das für Kritik. Quelle: dpa, ZDF

Der Anschlag in Hanau

Der Untersuchungsausschuss hat nun das bestätigt, was Angehörige, ihre Unterstützer und Medien schon vorher herausgefunden hatten. Die Polizeistation Hanau war völlig unterbesetzt, seit vielen Jahren, und das Notruf-System technisch veraltet, so dass bei hohem Aufkommen keine Weiterleitung an eine Leitstelle erfolgte, wie sonst üblich ist.