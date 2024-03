Heftiger Anstieg: Mehr Gewalt gegen Pflegekräfte und Ärzte

Die Länder Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind bei den Daten nicht inbegriffen, da sie Tatorte erst seit 2020 gesondert in ihrer Statistik erfassen. In Berlin liegen bereits Zahlen für 2023 vor: Dort wurden im vergangenen Jahr 802 Rohheitsdelikte in Krankenhäusern polizeilich erfasst. Das bedeutet eine Zunahme von etwa 50 Prozent im Vergleich zu 2019.