Magdeburg: So wirbt man Pflegefachkräfte erfolgreich an

Der Fachkräftemangel bleibt ein großes Problem im deutschen Gesundheitswesen. Am Klinikum Magdeburg werden ausländische Pflegekräfte mithilfe einer Integrationsmanagerin ausgebildet, um dem Notstand entgegenzuwirken.

Marina Weidner, die Integrationsmanagerin am städtischen Klinikum Magdeburg, begrüßt die ukrainische Pflegefachfrau Tetiana Yeremenko mit Küsschen, sie kennen sich schon seit zwei Jahren. Vor sechs Monaten feierten sie Tetianas bestandene IHK-Prüfung. Sie ist jetzt eine in Deutschland anerkannte Pflegefachfrau. Jedes Krankenhaus in Deutschland steht der 39-Jährigen offen.