Pflege vor dem Kollaps – Was sich jetzt ändern muss!

In dieser Folge schauen wir bei Kontext auf die politischen und historischen Hintergründe: Wie konnte es so weit kommen? Sorgen um die eigene Pflege machen sich laut Umfragen viele Bürger*innen und Politiker*innen versprechen immer wieder Besserung - aber warum tut sich dann so wenig? Aminata Belli setzt diese Fragen in den Kontext und zeigt, was sich ändern muss.