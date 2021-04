Herz und Viren

Die 31-Jährige betreut die jüngsten Patient:innen im Krankenhaus. Wenn Menschen eine individuelle Superkraft besäßen – dann wäre Josys Superkraft Empathie! Josy denkt sich buchstäblich in die Kleinsten hinein: „Ich liebe meinen Job so sehr, weil er mir ans Herz geht, weil ich ganz viel fühle dabei.“ Dabei arbeitet sie ständig am Limit - schafft es manchmal sogar nicht einmal, auf die Toilette zu gehen. Die Pandemie schränkt den Kontakt zu den schwerstkranken Kindern weiter ein. Die Kinder-Intensivpflegerin vermittelt dann Ruhe und Zuversicht. Dabei blieb sie selbst nicht von schweren Schicksalsschlägen verschont.

Josys Ehefrau ist 2019 gestorben, nach einer langen Krebserkrankung. Während ihrer Schichtdienste betreuen die beiden Väter ihre Kinder. Auch ihre Nachbarn springen mal ein, wenn sie wieder einmal in dringenden Fällen in die Klinik muss.