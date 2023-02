Nach den Vorgesprächen haben wir eine Ahnung, wieviel die Pflegefachkräfte arbeiten, aber was sie wirklich leisten, was die Arbeit wirklich bedeutet, verstehe ich erst während des ersten Drehtages mit Michael. Wir begleiten Michael durch seine Frühschicht auf der Kinderintensivstation. Er versorgt schwerkranke Babys und Kinder und muss dabei alles im Blick haben: Beatmung, Medikamente, Herzfrequenz, Blutdruck, Temperatur und Sauerstoffsättigung. Auch im größten Stress nimmt er sich die Zeit, liebevoll mit den kleinen Patientinnen und Patienten zu sprechen und die Eltern zu informieren, zu beruhigen und zu trösten.



Bei der ersten Visite können wir nicht unterscheiden, wer Ärzt*innen, wer Pfleger*innen sind, da alle die gleiche Kleidung tragen.



Wir sind beeindruckt, als der Oberarzt Michael nach seiner Meinung fragt. Die Einschätzung des Pflegers, die fünf Monate alte Amara in der nächsten Woche von ihrem Herzkatheter nicht zu extubieren, überzeugt den Mediziner.



Die Zeit fliegt. Nach den ersten vier Stunden wird uns klar, dass Michael noch keine Pause machen konnte, nur einmal kurz einen Kaffee im Stehen getrunken hat. Dennoch nimmt er sich viel Zeit für die 24jährige Intensivpflegerin Mandy, die einen ihrer letzten Einarbeitungstage auf der Station hat.



Mandy ist sich der großen Verantwortung bewusst und geht offen damit um, dass sie in einigen Momenten noch unsicher ist. Auch nachts kann sie nicht entspannen und schläft schlecht, weil sie die Schicksale der Kinder so mitnehmen und sie immer Angst hat, etwas vergessen zu haben. Es ist schön und berührend zu sehen, wie sie in den sechs Monaten, in denen wir mit ihr drehen, immer sicherer und ruhiger wird und mit den Kindern und Eltern mitfühlt, tröstet und so jung schon die richtigen Worte findet.



Im Klinikum Braunschweig begleiten wir Vanessa auf der Intermediate Care Station für Erwachsene - eine Abteilung zwischen Intensiv und Normalstation. Vanessa hat eine unglaubliche Power. Sie kümmert sich zusammen mit ihrem Mann um ihre Tochter Hanni, studiert Pflegewissenschaften und engagiert sich neben der Arbeit in einem Berufsverband und auf Instagram. Zusammen mit ihrer Freundin und Kollegin Josie klärt sie auf, spricht auch schwierige Themen wie Diskriminierung und sexuelle Belästigung an und beschäftigt sich viel mit der Ambivalenz zwischen einem so relevanten und wertvollen Beruf und den oft schlechten bis unerträglichen Arbeitsbedingungen.



Vanessa ist fest entschlossen, für eine bessere Pflege einzutreten.