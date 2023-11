Elektronische Patientenakte: Was die Knackpunkte sind

Was bringt die E-Akte Patienten und Ärzten?

Der große Vorteil: Behandelnde Ärzte könnten auch bei neuen Patienten sofort sehen, was bisher gemacht wurde, wo Risiken liegen und zusätzliche Vorsorge sinnvoll ist. Bei der Verschreibung von Medikamenten könnten sie zudem erkennen, ob unerwünschte Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln drohen.

An der Einführung einer elektronischen Patientenakte gibt es auch Kritik. Etwa von Bijan Moini, Rechtsanwalt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. 10.03.2023 | 4:17 min

Wo steht die Patientenakte bisher?

An der elektronischen Patientenakte für gesetzlich Versicherte wird schon seit mehr als 20 Jahren gearbeitet.

Eugen Brysch (Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz) zum Thema "Elektronische Patientenakte" 09.03.2023

Wird die elektronische Patientenakte jetzt verpflichtend?

Lauterbach plant, eine "Opt-Out"-Lösung einzuführen, sodass Versicherte künftig aktiv einer Überführung ihrer Daten in eine elektronische Akte widersprechen müssen.

Die Bundesregierung hofft auf eine Nutzungsquote der ePA von 80 Prozent bis zum Jahr 2026. Lauterbach geht davon aus, dass nicht viele Versicherte die E-Akte ablehnen werden. Ein ähnliches Vorgehen in Österreich habe gezeigt, dass nur "ungefähr drei Prozent widersprochen" hätten.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Wer bestimmt, was gespeichert wird?

Der Bundesgesundheitsminister betont, dass die Daten den Patienten gehören. Der Arzt könne nicht sagen: Meine Befunde stelle ich da nicht rein. Patienten können deshalb auch bestimmen, ob und welche Daten in der ePA gespeichert werden und auch, welche wieder gelöscht werden sollen.

Patienten können auch entscheiden, dass der Arzt in die Patientenakte nur hineinschreibt, aber nicht sieht, was dort schon enthalten ist. Sie sollen auch die Möglichkeit erhalten, für jedes in der ePA gespeicherte Dokument einzeln zu bestimmen, wer darauf zugreifen kann, zum Beispiel für eine Untersuchung bei einem Facharzt.