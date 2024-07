Massentourismus: Warum Urlauber Fluch und Segen zugleich sind

Der Reisemarkt boomt und das kommt nicht überall gut an. Von Januar bis April stieg die Zahl der Reisenden im Vergleich zum vergangenen Jahr um 20 Prozent, misst die Welttourismusorganisation UNWTO. Das Vor-Pandemie-Niveau ist fast wieder erreicht.

Beliebte Reiseziele werden zu Ballungsgebieten

Dort gibt es viele Pauschalreiseangebote. Aber auch Billigflieger, Kreuzfahrten und die Bewerbung über Social Media ziehen die Touristenmassen an. In der Hochsaison überfluten sie die Städte und Inseln geradezu. Das belastet die Bevölkerung. In vielen Teilen Spaniens demonstrieren Ortsansässige deshalb gegen den Massentourismus.