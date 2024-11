Ab 16 Jahren sind das Stundenlimit von 40 Stunden an fünf Tagen pro Woche und die erlaubte Arbeitszeit zwischen sechs und 20 Uhr zu beachten. In manchen Branchen gibt es allerdings ab einem bestimmten Alter Ausnahmen für die Arbeitszeiten. Ist man über 16, darf man zum Beispiel im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr, in Bäckereien und Konditoreien ab fünf Uhr und in der Landwirtschaft zwischen fünf und 21 Uhr für maximal acht Stunden beschäftigt werden.