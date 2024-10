Erste eigene Wohnung: Tipps zu Wohnungssuche und Unterlagen

In Ballungsräumen, wo günstiger Wohnraum knapp ist, nutzen Betrüger die Situation der Wohnungssuchenden aus. Sie fordern eine Reservierungsgebühr oder Vorauszahlungen. Was sich im ersten Moment plausibel anhört, ist auf den zweiten Blick reiner Betrug.

Wer bei "echten" Maklern und Vermieterinnen Erfolg haben will, sollte sein Netzwerk aktivieren, serös auftreten und die richtigen Tools nutzen. Das rät auch Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterschutzbund: "Nicht alleine nur auf Portalen schauen, sondern allen auch davon erzählen, dass ich eine Wohnung suche, meinen Freunden, meiner Familie, meinen Arbeitskollegen, an der Uni (…), weil nicht alle Mietwohnungen auf den Portalen auftauchen."

Für die Wohnungssuche auf Portalen wie kleinanzeigen, Immoscout und Co. gilt: Filter und Benachrichtigungen aktivieren und die Internet-Portale regelmäßig checken.

Wohnungssuche: Tipps für die Besichtigung

Stellen Sie sich den Besichtigungstermin in etwa wie ein Bewerbungsgespräch vor. Entsprechend sollte man sich darauf vorbereiten und auftreten. Bringen Sie zum Besichtigungstermine auch eine Bewerbungsmappe mit. Die enthält in der Regel ein Anschreiben, den Einkommensnachweis der letzten drei Monate, eine Schufa-Auskunft , die die Kreditwürdigkeit dokumentiert und eine Mieterselbstauskunft. Einen Rechtsanspruch auf diese Informationen haben Vermieterinnen und Vermieter nicht. Dort, wo günstiger Wohnraum knapp ist, kommen Wohnungssuchende aber kaum darum herum, wenn sie im Rennen bleiben wollen.

Suchende müssen aber nicht jedes Details von sich erzählen: "Der Vermieter oder der Verwalter darf alles fragen, was so rund um das Mietverhältnis wichtig ist. Und das sollte ich auch wahrheitsgemäß beantworten", so die Expertin vom Mieterschutzbund.