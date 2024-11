Lebensmittel liefern, Pakete zustellen, Fahrdienste: Gig-Worker bleiben so lange bei einem Unternehmen, wie ihre Arbeitskraft benötigt wird.

Über digitale Plattformen zeitlich begrenzte Aufträge vergeben und bekommen - in der Arbeitswelt ist das weit verbreitet. Schätzungen der EU -Kommission zufolge dürften bis 2025 über solche Plattformen europaweit 43 Millionen Menschen arbeiten - 2022 waren es noch 28 Millionen Menschen.

Eine Form der plattformbasierten Arbeit ist das Gig-Working. "Hierbei vergeben Auftraggeber kurzzeitige Jobs im Dienstleistungsbereich, die in der physischen Welt erbracht werden", erläutert Adél Holdampf-Wendel vom Digitalverband Bitkom e. V. in Berlin. Physische Welt heißt: zum Beispiel im unmittelbaren Wohnbereich eines Auftraggebers - als Fahrer oder in einer Firma.