Betrug bei Online Shops: Fakeshops für Brennstoffe erkennen

Internetseiten auf Seriosität überprüfen

Siegel und Bewertungen

Kosten müssen realistisch sein

Nie im Voraus bezahlen

Neben den Preisen ist auch die Bezahlart ein Kriterium für seriöse Anbieter. Wie die Verbraucherzentralen warnt auch Rotner vor Zahlungen per Vorkasse. Das Geld sei weg und geliefert werde nichts oder falsches Brennholz. Lehnen Käufer diese Zahlmethode ab, seien Betrüger sehr hartnäckig und böten Teilzahlungen von 50 oder 20 Prozent im Voraus an. "Das hört sich dann erstmal weniger an, aber am Ende ist auch dieses Geld weg", so Rotner. Seriöse Händler führten mobile EC-Kartengeräte mit oder akzeptierten Barzahlung bei Lieferung. Am günstigsten ist zudem antizyklisches Kaufen, Brennstoffe am besten also nach der Heizperiode bestellen.