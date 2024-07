BGH-Entscheidung: Werbung mit Sternen - was erlaubt ist

Ob Online-Shopping oder Urlaubsbuchung, viele Entscheidungen sind von Online-Rezensionen geprägt. Der Filter "am besten bewertet" kommt so häufig zum Einsatz, dass es sogar reine Bewertungsportale gibt, zum Beispiel Trustpilot, Google oder tripadvisor. Ob man mit den Bewertungen werben darf und was man als Verbraucher beachten sollte - ein Überblick.

Was müssen Unternehmen bei Werbung beachten?

Allgemein gilt, dass eine Werbung den Verbraucher nicht in die Irre führen darf. Ein Unternehmen darf also nicht mit falschen Informationen werben. Dasselbe gilt bei Werbung mit Kundenbewertungen.

Das Werben mit einer durchschnittlichen Bewertung ist erlaubt, wenn der Verbraucher nachvollziehen kann, wie der Durchschnitt zustande gekommen ist. Relevant ist dabei, wie viele Personen eine Bewertung abgegeben haben und in welchem Zeitraum diese Bewertungen abgegeben wurden. Also wenn etwa damit geworben wird, dass im letzten Jahr über 100.000 Kunden eine Durchschnittsbewertung von 4,5 von 5 Sternen abgegeben haben.

Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich aktuell mit der Frage, ob zusätzliche Aufschlüsselungen in die einzelnen Sterneklassen notwendig sind. Also ob der Verbraucher die Information benötigt, wie viele Personen eine 1-Stern- oder 5-Sterne-Bewertung abgegeben haben. Im konkreten Fall wurde eine Website verklagt, die Makler an Immobilienverkäufer vermittelt. Diese warb damit, dass sie im Schnitt mit 4,7 von 5 möglichen Sternen bewertet werden. Wie sie diese Bewertung bekommen haben, ist für den Verbraucher allerdings nicht ersichtlich. Die Vorinstanzen haben die Website bereits endgültig verurteilt, die Bewertungsanzahl und den Bewertungszeitraum anzugeben. Außerdem muss die Website Fundstellen nennen, wenn sie mit dem Slogan "Bekannt aus…" wirbt. Der Grund: Es macht einen großen Unterschied, ob ein Medium über das Unternehmen berichtet oder nur Werbung für das Unternehmen schaltet.

Worauf sollten Verbraucher bei Kundenbewertungen achten?

Bewertet eine Person in sehr kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Produkte oder Orte in verschiedenen Städten, sollte der Verbraucher stutzig werden. Ist es realistisch, dass eine Person all diese Erfahrungen in dieser Zeit machen konnte? Vermutlich nicht, so Kai-Oliver Kruske, Experte der Wettbewerbszentrale.