Der Bundesgerichtshof, gegründet 1950 in Karlsruhe, sichert die Rechtseinheit in der Bundesrepublik. Er überprüft Urteile der untergeordneten Gerichte und klärt grundlegende Rechtsfragen. Neben dem Bundesgerichtshof spielen auch das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht in eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Rechtseinheit, der Klärung von Rechtsfragen und der Weiterentwicklung des Rechtssystems. ZDFheute informiert über den Bundesgerichtshof aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.