Eigentümergemeinschaften: BGH prüft Kostenverteilung

Im Grundsatz werden die anfallenden Kosten auf die Eigentümer entsprechend ihrer Miteigentumsanteile umgelegt. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob und nach welchen Maßstäben beschlossen werden kann, dass auch nur einzelne Miteigentümer für Maßnahmen zahlen müssen. So war es in den Fällen aus Niedersachsen und Hessen geschehen. Am Freitag entscheidet in letzter Instanz dazu nun der BGH