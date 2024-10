New Work und Work-Life-Blending: Neues aus der Arbeitswelt

Work-Life-Balance ist mittlerweile ein gelernter Begriff. Jeder Arbeitnehmer weiß, wie wichtig eine gute Ausgeglichenheit und die klare Trennung zwischen Berufs- und Privatleben ist. Das Arbeitskonzept Work-Life-Blending (auch Work-Life-Integration) scheint dieses Konzept nun aufzulösen. Doch ist das wirklich so?

Das bedeutet Work-Life-Blending

Work-Life-Blending bedeutet, dass Berufs- und Privatleben miteinander verschmelzen. Damit ist es auf der einen Seite während des Arbeitstages also völlig akzeptabel, dass Beschäftigte private Dinge erledigen - Wäsche waschen, die Kinder in die Kita bringen oder einen Arzttermin wahrnehmen.

Auf der anderen Seite stehen erhöhte Erreichbarkeit und Bereitschaft zur Arbeit in der Freizeit. Kommt etwa eine Mail vom Chef mit einer dringenden Aufgabe, kann es sein, dass diese auch am Wochenende oder am Abend erledigt wird.