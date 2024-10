Auf dem freien Markt sind Mietkäufe eher unüblich, weiß Expertin Zehbe: "Wenn doch, sind es oft Immobilien, die irgendwie schwierig sind." In vielen Fällen seien zum Beispiel die Lage oder der Zustand nicht gut. Wäre das Objekt leicht verkäuflich, würden viele Verkäufer den komplizierten und langwierigen Mietkauf wohl eher vermeiden.



Unterschätzen sollte man außerdem nicht den Zeithorizont, über den man einen Vertrag schließt. Die Vertragspartner sollten überlegen, welche Risiken ein Vertrag zum Beispiel über zehn Jahre birgt: Ist eine mögliche Insolvenz oder gar der Tod einer der Parteien abgesichert? Wie entwickelt sich der Marktwert der Immobilie in dieser Zeit? Wer trifft in der Zeit welche Entscheidungen für das Haus?



Kaufinteressierte sollten hinterfragen, welche Motive der Verkäufer hat, einen Mietkauf anzubieten. Häufig finden diese Kaufmodelle zwischen Verwandten oder Freunden statt, um eine Immobilie flexibel weiterzugeben. Herrscht ein Vertrauensverhältnis, braucht es diese Bedenken natürlich nicht.