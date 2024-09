Studie der Interhyp: Krisen lassen Wohnträume platzen

Nach wie vor hohe Immobilienpreise , gestiegene Bauzinsen und Nebenkosten beim Kauf eines Hauses: Nach Meinung vieler Menschen ist der Erwerb einer Immobilie schwieriger als vor 30 Jahren. Dennoch wünschen sich die meisten Menschen, irgendwann einmal in eigenen vier Wänden leben zu können.

Der Wohntraum ist generationenübergreifend

"Wenn es um die wichtigsten Dinge geht, rangiert der Wunsch nach einem schönen Zuhause direkt nach Gesundheit auf Platz zwei", so Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin des Vermittlers von Immobilienfinanzierungen, Interhyp. Sie hat an diesem Donnerstag in München die Ergebnisse ihrer aktuellen Wohntraumstudie vorgestellt.