Die Ergebnisse der Studie sind eine Bestätigung dessen, wovor bereits seit längerem gewarnt wird. In der EU wurde die Verwendung des Flammschutzmittels DecaBDE in Elektro- und Elektronikgeräten 2008 verboten. Dennoch gibt es Ausnahmen. Für Produkte aus recycelten Materialien gilt eine Grenze von 500 Milligramm DecaBDE pro Kilogramm. Das liegt an der Schwierigkeit, den Stoff vollständig aus recycelten Materialien zu entfernen. Die in der Studie gemessenen Werte waren jedoch fünf- bis 1.200-mal höher als der Grenzwert.