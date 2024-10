Wenig Kälte, wenig Regen: Herbstliches Ausflugswetter

Das Wetter zur Herbstmitte soll mild bleiben und zu Ausflügen einladen. Quelle: dpa

Es bleibt mild. Mitten im Herbst können die Temperaturen in der Republik in der neuen Woche dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge teils mehr als 20 Grad erreichen. Aber auch das Wochenende zuvor eignet sich vielerorts gut für Ausflüge.

Dabei ist das Wetter im Tagesverlauf zweigeteilt: So dürfe "im Nordwesten ausgiebig die Sonne genossen werden, während in der Südosthälfte der bedeckte Himmelscharakter überwiegt und es zeit- und gebietsweise leicht regnet", erklärte Florian Bilgeri vom DWD. Die Temperaturen in Deutschland erreichen maximal 8 bis 17 Grad.

Sonnenschein nach Frühnebel

Am Sonntag scheint nach dem Verschwinden des Morgennebels wieder die Sonne. Später ziehen von Südwesten her hohe Wolken auf. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 12 bis 17 Grad. In der Nacht auf Montag kommt von Westen her gelegentlich Regen.

Die Wettervorhersage für das Wochenende 04.10.2024 | 1:16 min

Wolkig bis stark bewölkt vor allem im Westen präsentiert sich der Montag. Mancherorts fällt hier schauerartiger Regen. Von der Neiße bis zu den Alpen ist es auch heiter - und überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen in Deutschland 15 bis 22 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

Am Dienstag ist es im äußersten Osten und Südosten teils noch länger sonnig und weitgehend trocken. Ansonsten präsentiert sich der Himmel stark bewölkt. Häufig fällt Regen, vereinzelt gibt es auch Gewitter. Es bleibt vorerst sehr mild mit 16 bis 22 Grad.

