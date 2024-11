Der Goldene Schnitt ist ein einfacher Trick, um Fotos harmonisch wirken zu lassen. Dabei geht es darum, das Bild in einem ästhetischen Verhältnis in Bereiche einzuteilen. Auf dem Handy oder der Kamera kann dafür meist ein Raster mit neun Feldern eingeschaltet werden. Die wichtigsten Motive sollten dort platziert werden, wo sich die Linien kreuzen sowie entlang einer Linie. Bei einem Portrait sollten die Augen der Person auf der oberen horizontalen Linie liegen. Auch in der Kunst und der Architektur wird der goldene Schnitt eingesetzt.