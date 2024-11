Recycling: Mit alten Möbeln von Kreuzfahrtschiffen Gutes tun

Wohin mit alter Einrichtung von Kreuzfahrtschiffen?

Anja van Eijsden macht eine Ausbildung zur Industriemechanikerin, qualifiziert sich weiter zur Schiffsbetriebsingenieurin. Zunächst fährt sie zur See, der Maschinenraum ist ihr Arbeitsplatz. Später bleibt sie an Land und repariert auf einer Werft Kreuzfahrtschiffe.

So wie in Bremerhaven. Dort liegt das Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff MS Europa im Schwimmdock und wird außen und innen gründlich überholt. Die 132 Suiten der MS Europa bekommen neues Mobiliar. Sessel, Sofas, Bettdecken und Kopfkissen müssen raus. Fast alles ist noch intakt und hat nur leichte Gebrauchsspuren.

Netzwerk als Schlüssel

Pro Kopf und Jahr fallen in Deutschland 20 Kilogramm Möbel als Müll an. Das macht insgesamt 1,7 Millionen Tonnen. Das Recycling ist sehr schwierig. Denn Möbel bestehen aus Holz, Textilien, Kunststoffen, Metall, Leder und weiteren Materialien. Deshalb ist die allerbeste Recycling-Strategie, die Möbel eins zu eins weiterzuverwenden, bis sie definitiv nicht mehr zu gebrauchen sind. Quelle: Umweltbundesamt

Anja van Eijsden hat an Bord eine Verabredung mit Victoria Müller. Die junge Frau ist die Nachhaltigkeitsmanagerin der Reederei. Sie will verhindern, dass das alte Interieur in der Müllverbrennungsanlage endet - 244 Sessel, 132 Sofas und je 700 Bettdecken und Kopfkissen. Und die gehen alle an den Verein, die Zusammenarbeit mit der Reederei läuft schon seit 15 Jahren erfolgreich.