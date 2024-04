Erstes CO2-neutrales Containerschiff erreicht Hamburg

Die Gangway schaukelt, darunter geht es knapp 17 Meter in die Tiefe. Die "Ane Maersk" liegt zum ersten Mal fest vertäut im Hamburger Hafen am Terminal von Eurogate. 350 Meter lang und fast 54 Meter breit. Oben am Besuchereinstieg steht Chefingenieur Andreas Botz und geht vorweg in Richtung Maschinenraum.