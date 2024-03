Verbrenner-Alternativen nutzen - sinnvoll | Terra-X-Kolumne

Ab dem Jahr 2035 werden in Deutschland und der EU nur noch Neuwagen zugelassen, die bei der Fahrt keine CO2-Emissionen verursachen. Norwegen ist hierfür, obwohl es kein EU-Mitgliedsland ist, ein positives Beispiel. Fast 90 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge sind dort bereits elektrisch betrieben. In Deutschland galt dies 2023 nur für knapp jeden fünften Neuwagen. Insgesamt sind nur ca. zwei Prozent der Pkw in Deutschland E-Autos