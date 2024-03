Was ist dran an Habecks Klimazahlen?

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Ein großer Teil des Rückgangs gehe darauf zurück, dass die Industrie in Deutschland in einer Rezession ist, kontert der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Und die Umweltschutzorganisation Greenpeace erklärt: "Niemand darf eine kriselnde Wirtschaft mit Klimaschutz verwechseln." Was ist dran an dem Argument? Geht ein Großteil der CO2-Einsparungen im Jahr 2023 tatsächlich auf die schwache Konjunktur zurück? Was heißt das für die Klimaziele der Bundesregierung - sind sie zu erreichen, "wenn wir Kurs halten", wie Habeck sagt? ZDFheute beantwortet die wichtigsten Fragen.