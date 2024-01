Weltweit größtes Kreuzfahrtschiff "Icon of the Seas" startet

XXL-Kreuzfahrtschiff sticht in See

"Icon of the Seas"

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Icon of the Seas", ist zu seiner Jungfernfahrt in See gestochen. 28.01.2024 | 0:21 min

Mehr als 5.600 Passagiere, 2.350 Besatzungsmitglieder: In Miami ist das mit 365 Metern längste Kreuzfahrtschiff der Welt zu seiner Jungfernfahrt in See gestochen. Die "Icon of the Seas" wird eine Woche lang in der Karibik verbringen, bevor sie nach Miami zurückkehrt. Die Nachfrage sei "beispiellos" gewesen, teilte das Unternehmen Royal Caribbean mit.

Das Schiff ist in acht verschiedene Bereiche unterteilt und verfügt über sieben Swimmingpools, neun Whirlpools und einen 17 Meter hohen Wasserfall. Die Gäste können zwischen 40 verschiedenen Restaurants und Bars wählen. Für die Unterhaltung sorgen 50 Musiker und Komiker sowie ein 16-köpfiges Orchester.

Kreuzfahrtschiff Icon of the sea verlässt Hafen von Miami, Florida Quelle: reuters

Das zwei Milliarden Dollar teure Schiff, das fünf Mal größer als die "Titanic" ist, wird mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben. Umweltschützer wie der Nabu kritisieren gleichwohl, dass die Kreuzfahrtbranche noch "weit entfernt" davon sei, klimaneutral und umweltfreundlich zu sein. Denn obwohl die Emissionen drastisch gesenkt werden müssten, stiegen sie weiter an. Der Anstieg der Methanemissionen im Zusammenhang mit der LNG-Nutzung sei "besorgniserregend".

Der Kreuzfahrt-Branchenverband Clia dagegen sieht die Reedereien bereits auf einem ehrgeizigen Weg, spricht von enormen Investitionen und dem Ziel, bis 2050 klimaneutral fahren zu wollen. Royal Caribbean erklärte, jedes verbrauchte Kilowatt auf der "Icon of the Seas" werde auf Energieeffizienz und Emissionsreduzierung geprüft.

