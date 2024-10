Ferien-Spaß trotz Regen: Spiele-Tipps für Kinder

In jede Hand kommt ein Ball. Der Ball in der rechten Hand wird in einem hohen Bogen in die linke Hand geworfen. "Bevor dieser dort landet, wird der andere Ball in einem hohen Bogen in die rechte Hand geworfen", sagt Seiler.



Mit drei Bällen wird’s schwieriger. Zwei Bälle kommen in die rechte, ein Ball in die linke Hand. Einen Ball wirft man aus der rechten in die linke Hand, bevor dieser ankommt, wird der Ball von der linken Hand in die rechte geworfen. Fliegt Ball zwei durch die Luft, wird noch Ball drei von der rechten in die linke Hand geworfen. Entweder entdeckt man dabei ein ungeahntes Talent oder wie wichtig es ist, Geduld zu haben.