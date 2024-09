Kürbisse im Herbst: Vielseitige Möglichkeiten in der Küche

Mit dem Herbstbeginn fängt auch die Kürbiszeit an. Es gibt zahlreiche Sorten, die unterschiedlich schmecken. Armin Roßmeier zeigt, wie man mit Kürbis in der Küche kreativ werden kann.

Der Kürbis ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Bereits um 10.000 vor Christus bauten die Menschen Kürbisse an. Das belegen Kürbissamen aus vorgeschichtlicher Zeit, die Archäologen in Mittel- und Südamerika gefunden haben.

Mit welchen Inhaltsstoffen der Kürbis punkten kann

Kürbisse bestehen zu rund 90 Prozent aus Wasser, die Kalorien schwanken zwischen 24 Kilokalorien beim Muskatkürbis und 63 Kilokalorien beim Hokkaido-Kürbis (jeweils pro 100 Gramm). Sie enthalten zahlreiche Mineralstoffe wie Kalium und Eisen. Der hohe Gehalt an Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandeln kann, ist verantwortlich für die Orangefärbung des Fruchtfleisches. Neben Vitamin A enthalten sie Vitamin E und C, aber auch reichlich Kalium, das vom Nervensystem benötigt wird.

Ab etwa September bis in den späten Winter hinein besteht das Angebot hauptsächlich aus Winterkürbissen. Sommerkürbisse wie etwa der Patisson-Kürbis werden hingegen in der Mitte des Jahres geerntet und sind meist kleinwüchsig, hellfleischig und haben eine dünne Schale.

Lagerung und Geschmack

Reife Kürbisse klingen hohl, wenn man auf die Schale klopft. Winterkürbisse halten sich bei Zimmertemperatur eine ganze Zeitlang. Ausgereift und unversehrt mit Stiel kann man sie im kühlen Keller sogar monatelang lagern. Die Aufhängung in einem Netz ist eine weitere Möglichkeit, einen Kürbis lange zu lagern. Denn so gibt es keine Druckstellen, die leicht anfangen zu faulen.

Sommerkürbisse sind empfindlicher. Sie bleiben im Gemüsefach des Kühlschranks ungefähr für eine Woche frisch. Angeschnittene Kürbisse sollte man entkernen, in Folie einwickeln und in den Kühlschrank legen. Problemlos überstehen sie dort etwa zwei Tage. Auch wenn das Aroma je nach Sorte stark variiert, kann man den generellen Kürbisgeschmack als fein fruchtig, nussig und dezent süßlich beschreiben.

Tipps zur Verarbeitung und Zubereitung

Große Variation

Kürbisse lassen sich äußerst vielfältig zubereiten. Am bekanntesten ist die Verwendung in Suppen und als Gemüsebeilage. Doch auch für Eintöpfe, Salate und Aufläufe eignen sie sich. Ebenso lassen sich Kompott und Konfitüre mit Kürbissen herstellen. Doch nicht nur das Fruchtfleisch findet Verwendung: Eine besondere Spezialität ist das vor allem in Österreich beliebte Kürbiskernöl. Es ist durch seine ungesättigten Fettsäuren qualitativ hochwertig und sollte am besten kalt verwendet werden, etwa um Marinaden herzustellen oder Suppen zu verfeinern.