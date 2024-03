Frühjahrsputz: Ausmisten und Ordnung schaffen - so klappt’s

Egal ob an Freunde, Secondhand-Shops oder gemeinnützige Einrichtungen: Am besten spenden Sie nur das, was Sie selbst auch noch gerne nehmen würden. Außerdem: Sachen möglichst dort abgeben, wo sie direkt gebraucht werden. Die alte Holzeisenbahn könnte im Kindergarten um die Ecke ihre Bahnen ziehen, während der alte Wasserkocher vielleicht in der Bahnhofsmission weitersprudelt.