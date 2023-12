So wenig Haushaltsmüll wie nie seit Beginn der Erhebung

In deutschen Haushalten wird insgesamt gut ein Kilogramm Müll pro Tag produziert. Die Gesamtmenge ist zurückgegangen, sagt das Statistische Bundesamt.

So wenig Haushaltsmüll wie noch nie

11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in Deutschland im Müll, oft in privaten Haushalten. Eine bundesweite Aktionswoche soll zeigen: Vieles davon ist vermeidbar. 29.09.2023 | 1:39 min

Die Deutschen machen weniger Müll, aber immer noch mehr als ein Kilo pro Tag: Mit 438 Kilogramm war das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen 2022 so niedrig wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004.

Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Im Vergleich zu 2021 ist die Gesamtmenge des Haushaltsmülls demnach um rund 3,3 Millionen Tonnen oder 8,2 Prozent auf 37,0 Millionen Tonnen gesunken. Das waren 2,8 Prozent weniger als 2019, also vor der Corona-Pandemie (38,0 Millionen Tonnen).

Viele Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Abfall. Was sagen die Menschen in Deutschland dazu? 19.01.2023 | 1:01 min

Etwa ein Viertel des Mülls waren Bioabfälle

Danach war die Gesamtsumme auf 39,6 Millionen (2020) und 40,3 Millionen Tonnen (2021) gestiegen. Der Rückgang der Gesamtmenge an Haushaltsabfällen ist nach Angaben des Amtes auch deshalb bemerkenswert, weil die Bevölkerung 2022 gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,1 Millionen Menschen gewachsen war.

Pro Kopf wurden 2022 rund 438 Kilo Haushaltsabfälle eingesammelt, knapp 46 Kilo weniger als im stark von der Pandemie beeinflussten Jahr 2021 (484) und 19 Kilo weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 (457).

Jeweils rund ein Drittel der 2022 eingesammelten Haushaltsabfälle waren

Hausmüll (34 Prozent / 151 kg) und

getrennt gesammelte Wertstoffe (31 Prozent / 137 kg)

Rund ein Viertel (27 Prozent / 117 kg) machten Bioabfälle aus.

Dazu kamen Sperrmüll (7 Prozent / 31 kg)

und sonstige Abfälle wie Batterien und Farben (0,5 Prozent / 2 kg).

Eine Lkw-Ladung Müll pro Minute : Wie Strände und Meere zur Müllkippe werden Schätzungen zufolge landen zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr in den Meeren. Welchen Einfluss die Fischerei hat und wie Urlauber helfen können. FAQ