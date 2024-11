Die Symptome sind vielfältig: Am häufigsten leiden Reisende unter Schlafproblemen und Tagesmüdigkeit. Aber auch Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Abgeschlagenheit können auftreten. Tanja Becker hat an der Berliner Charité am Schlafmedizinischen Zentrum zum Thema Jetlag promoviert und weiß, dass durch den Jetlag auch die Verdauung beeinträchtigt werden kann. Dies sei aber individuell und könne je nach Person von Verstopfung bis Durchfall reichen. Je nach Reiserichtung können die Symptome unterschiedlich stark sein.