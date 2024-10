Im Herbst und Winter führt der Mangel an Tageslicht dazu, dass der Hormonhaushalt vieler Menschen aus dem Gleichgewicht gerät. Denn der körpereigene Botenstoff Melatonin , der müde macht, wird im Winter vermehrt produziert. Serotonin hingegen, ein Glückshormon, das als körpereigenes Antidepressivum wirkt, wird in den dunklen Wintermonaten weniger produziert. Dann kann eine sogenannte saisonal-abhängige Depression entstehen - umgangssprachlich auch Winterdepression oder Winterblues genannt. Laut Deutscher Depressionshilfe ist eine Winterdepression meist weniger schwer ausgeprägt als andere depressive Störungen.

Lichttherapie vorher mit einem Arzt besprechen

Symptome einer Winterdepression können gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Heißhunger auf Süßes, Müdigkeit, Gewichtszunahme und weniger Freude sein. Tageslichtlampen können helfen, die Symptome einer Winterdepression zu mildern, indem sie den Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützen. Sie regen den Körper an, mehr Serotonin und weniger Melatonin zu produzieren. Durch Studien konnte nachgewiesen werden, dass eine Lichttherapie helfen kann - zudem hat sie kaum Nebenwirkungen.

Wichtig zu wissen: Tageslichtlampen können bei depressiven Verstimmungen helfen, nicht aber bei Depressionen. Wenn man also nicht nur zur Herbst-Winter-Zeit depressiv verstimmt ist, sollte man sich psychologische Hilfe holen.Im Gespräch mit einem Arzt sollte außerdem abgeklärt werden, ob die depressive Verstimmung durch Lichtmangel ausgelöst wird und nicht etwa durch eine Unterfunktion der Schilddrüse , Unterzuckerung, Viruserkrankung oder chronische Müdigkeit . Denn auch dabei hilft eine Lichttherapie nicht.

Wie Tageslichtlampen gegen Verstimmungen helfen können

In einer Lichttherapie soll der Mangel an natürlichem Sonnenlicht ausgeglichen werden. Dafür eignen sich am besten Tageslichtlampen mit 2.500 bis 10.000 Lux. Lux ist die Beleuchtungsstärke, die angibt, wie stark eine Fläche beleuchtet wird. Je höher die Stärke, desto kürzer muss die Lampe eingeschaltet sein. Bei 10.000 Lux etwa reicht eine Anwendungsdauer von einer halben Stunde täglich.