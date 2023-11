Warum Lachen gut tut - und was es noch kann

Einfach mal gemeinsam lachen. Bei diesem Lach-Yoga-Kurs in Köln lernen die Teilnehmenden verschiedene Übungen und Atemtechniken und spüren, wie gut Lachen dem Körper und der Seele tut. 05.05.2023 | 4:13 min

Der Weltlachtag wurde 1998 von Madan Kataria, dem Gründer der weltweiten Lachyoga-Bewegung, ins Leben gerufen. Der Tag wird jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai begangen.

Lachyoga - wie wirkt Lachen ohne Grund?

Lachyoga stammt aus Indien und wurde in den 90er Jahren von dem Arzt und Yogalehrer Madan Kataria entwickelt. Lachyoga ist eine Mischung aus Dehn- und Atemübungen aus der Yogalehre, verbunden mit Klatsch- und pantomimischen Lachübungen, die über die motorische Ebene zum Lachen anregen. Das zunächst künstlich erzeugte Lachen soll später in ein freies Lachen übergehen. Aber selbst, wenn es nicht gelingt, soll es die gleiche Wirkung haben.

Selbst wenn wir die ganze Zeit nur so tun, als ob wir lachen, dann wirkt das schon auf die Seele und auf den Körper.

So erklärt es Mecking, die 2006 bei Madan Kataria ihre Ausbildung gemacht hat. "In beiden Fällen werden die gleichen Glückshormone im Körper ausgeschüttet."

Lachen in Beziehungen

"Die meisten Menschen wünschen sich einen Partner bzw. eine Partnerin mit Humor, zumindest steht das bei Kontaktanzeigen unter den Top 5 bis 10 der Wunschkategorien", erzählt Kay Brauer, Persönlichkeitspsychologe an der Universität Halle-Wittenberg. Das hätten Studien auf der ganzen Welt in über 50 Jahren gezeigt. "Es scheint also eine sehr wichtige Rolle zu spielen", schlussfolgert er.