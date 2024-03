Tanzverbot an Karfreitag: Ist das noch zeitgemäß?

In Bayern gilt ein das Tanzverbot schon von Gründonnerstag bis hin zu Karsamstag durchgängig. In Berlin hingegen dauert das Verbot von 4 Uhr morgens bis 21 Uhr an Karfreitag. In Hamburg greift das Tanzverbot in diesem Jahr erst von 5 Uhr am Karfreitag bis Mitternacht - fünf Stunden kürzer als im letzten Jahr.