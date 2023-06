Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr mehr als 700.000 Mitglieder verloren. Grund dafür ist die Rekord-Zahl an Kirchenaustritten in Höhe von 522.821 Menschen, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz am Mittwoch in Bonn bekannt gab. Im bisherigen Rekordjahr 2021 waren es 359.338.