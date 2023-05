Unser Sozialstaat baut in vielerlei Hinsicht auf die sozialen Aufgaben, die sie übernehmen: Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Hospize - von der Geburt bis zum Tod bieten die Kirchen den Menschen ihre Dienste an. Sie sind einer der größten Arbeitgeber im Land. Zurzeit aber schwindet die Akzeptanz in der Gesellschaft. Angesichts der zahlreichen Skandale treten immer mehr Mitglieder aus den Kirchen aus und zahlen damit auch keine Kirchensteuern mehr, die für all diese Leistungen gebraucht werden.



Wenn die Kirchen diese Aufgaben nicht mehr übernehmen können - was bedeutet das für die Einzelnen, die Gesellschaft und den Staat? Kann man die sozialen Aufgaben überhaupt trennen von der christlich-religiösen Dimension, von den anderen Ebenen des Denkens, Fühlens und Tuns, die die Kirchen den Gläubigen anbieten?



Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der fünften Folge der Sendung "Lesch sieht Schwartz". Am Fronleichnamstag hinterfragen der Naturwissenschaftler Harald Lesch und der Theologe Thomas Schwartz die Rolle der Kirchen in unserer Gesellschaft. Vor der Kulisse der Augsburger Fuggerei – ein Ort, der für christliche Barmherzigkeit und Nächstenliebe steht - blicken sie aus ihren verschiedenen Perspektiven auf die drängenden Fragen, mit denen sich Kirche und Gesellschaft auseinandersetzen müssen.



Harald Lesch ist Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator. Er moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe: "Faszination Universum" und zahlreiche andere "Terra X"-Sendungen sowie den YouTube-Kanal "Terra X Lesch &Co". Harald Lesch erhielt zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis 2018 und 2020.



Thomas Schwartz ist römisch-katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator. Zusammen mit Harald Lesch hat er mehrere Bücher veröffentlicht und die BR-Alpha-Reihe "Alpha bis Omega" moderiert. Thomas Schwartz ist außerdem Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis.