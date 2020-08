Papst Benedikt XVI.

Mit Benedikt XVI. - bürgerlich Joseph Ratzinger - wird am 19. April 2005 nach 482 Jahren zum ersten Mal wieder ein Deutscher zum Papst gewählt. Er schrieb Kirchengeschichte, weil er am 28. Februar 2013 als erster Papst seit dem Jahr 1294 das Amt niederlegte und nicht - wie seit Jahrhunderten üblich - bis zum Tod als Papst wirkte. Er begründete den überraschenden Schritt mit den nachlassenden Kräften im fortgeschrittenen Alter. Zentrale Themen seiner Amtszeit waren das Verhältnis von Glaube und Vernunft unter den Bedingungen der Moderne und der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, in den auch sein mittlerweile verstorbener Bruder Georg Ratzinger verwickelt war.