Live zum Wohnungsbaugipfel: Mieter im Stich gelassen?

Bundesweit sind die Quadratmeterpreise für neu vermietete Wohnungen im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent gestiegen, auf durchschnittlich 9,83 Euro – besonders in kleineren Städten ziehen die Kaltmieten gegenüber den oft schon teuren Großstädten nach. Am deutlichsten stiegen die Mietpreise in Delmenhorst mit 13,2 Prozent, in Worms mit 12,2 Prozent und Weiden (Oberpfalz) mit 11,7 Prozent an. Das geht aus einer Antwort des Bauministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, in der die Inserate auf Immobilienplattformen und aus Zeitungen ausgewertet werden.