EPG-Treffen: Britischer Premier wirbt um Europas Vertrauen

Knapp 50 Staats- und Regierungschefs treffen sich im Rahmen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Der neue britische Premier Starmer will die Beziehungen zur EU vorantreiben.

Ein Gipfel als Neustart für die Beziehungen zu Europa: Der neue britische Premierminister Keir Starmer hat sich am Donnerstag beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) für eine erneuerte und vertiefte Zusammenarbeit mit den europäischen Partnerländern ausgesprochen.

In Großbritannien trifft heute die Europäische Politische Gemeinschaft im Blenheim Palace zusammen. Der neue Premierminister Starmer begrüßt rund 50 europäische Führungskräfte.

EPG-Treffen: Auch Macron, Michel und Borrell dabei

Der EPG gehören die 27 EU-Länder an sowie 20 Drittstaaten von Albanien bis zur Ukraine . An ihrem vierten Treffen nahmen nun etliche Staats- und Regierungschefs teil, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron , der die Gründung der Gemeinschaft nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vor gut zwei Jahren angeregt hatte. Auch EU -Ratspräsident Charles Michel und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nahmen teil.

Starmers Labour-Partei hatte bei der Parlamentswahl Anfang Juli mit einem Erdrutschsieg erstmals seit 14 Jahren wieder die Regierungsmehrheit im Unterhaus erlangt . Die bis dahin regierenden konservativen Tories erlitten eine historische Niederlage. Starmer hatte schon vor dem EPG-Gipfel erklärt, das Treffen werde "der Startschuss für die neue Herangehensweise dieser Regierung an Europa sein, von der wir nicht nur jetzt, sondern über Generationen hinweg profitieren werden".

Im Palace of Westminster hat der britische König Charles III. die Regierungserklärung des neuen Premierministers verlesen. „Die Botschaft ist: Starmer will jetzt liefern“, so ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich.

