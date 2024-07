König Charles III. eröffnet das britische Parlament

Der britische König Charles III. eröffnet an diesem Mittwoch das Parlament in London.

"State Opening of Parliament": Traditionsreicher Termin

Das "State Opening of Parliament" gehört seit Jahrhunderten zu den wichtigsten Terminen im politischen und royalen Kalender in Großbritannien . Es wird stets mit großem Pomp und teils skurril anmutenden Traditionen begangen.

Nach der Parlamentswahl in Großbritannien trat bereits in der vergangenen Woche das Unterhaus zur ersten Sitzung zusammen. Vergangene Woche hatten die Briten für einen Regierungswechsel gestimmt.

Der König reist dazu mit einer vergoldeten Kutsche in feierlicher Prozession in Begleitung von berittenen Gardisten vom Buckingham-Palast an, bevor er im Oberhaus (House of Lords) mit der Imperial State Crown auf dem Kopf und einem Hermelinmantel auf den Schultern die sogenannte King's Speech verliest. Begleitet wird er voraussichtlich von Königin Camilla, die am Mittwoch ihren 77. Geburtstag feiert.