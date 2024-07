Prinzessin Kate und die Windsors - vom Schicksal geprüft

Kate sah sich genötigt, nach Monaten der Abwesenheit aus der Öffentlichkeit persönlich Auskunft über ihren Gesundheitszustand zu geben. Sie leide an Krebs, der im Januar 2024 nach einer Bauch-Operation entdeckt worden war. Dieser offene Umgang mit ihrer Krankheit hat "Kate", wie sie von ihren Fans und in den Medien genannt wird, viele Sympathiepunkte eingebracht.

Die jährliche Parade zu Ehren des britischen Monarchen steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern: König Charles, an Krebs erkrankt, nimmt geschwächt am Ereignis teil.

Trotz Krebserkrankung: Kate zeigt sich in der Öffentlichkeit

Auch ihre jüngsten Auftritte beim "Trooping the Colour" , der Geburtstagsparade des Königs, und dem Tennisturnier in Wimbledon haben ihr viel Achtung und Standing Ovations beschert. Sie setzt sich der Neugier der Medien aus, obwohl sie während der noch immer andauernden präventiven Chemotherapie weiter "gute und schlechte Tage" hat, wie sie selbst offenbarte.

Friedensstifterin in der Royal Family

Kate gelte als Friedensstifterin in der Familie. Ihre freundliche Art und ihr sorgsamer Umgang mit ihren drei Kindern, die eine möglichst unbeschwerte Kindheit trotz ständiger Beobachtung in der Öffentlichkeit führen sollen, haben das Image der Royal Family in ein positiveres Licht gerückt. "Sie hat diese Mütterlichkeit hereingebracht, die in früheren Generationen der Windsors gefehlt hat", analysiert Russell Myers, Royal-Experte vom "Daily Mirror".