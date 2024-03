Nach Kates Krebs-Botschaft: Manche sind selbstkritisch

Kate habe mit ihrer gezeigten Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit daran erinnert, dass Schmerz keine Hierarchie kenne. Kate habe in ihrer eigenen Stunde der Not anderen gedankt und sich zuversichtlich an Menschen gewandt, die selbst an Krebs erkrankt seien. Für Großbritanniens künftige Königin dürfte die Videobotschaft nun Teil ihrer Geschichte werden.