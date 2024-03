Videobotschaft: Prinzessin Kate hat Krebs - bekommt Chemo

Am Freitagabend (22. März) zeigt sich Prinzessin Kate erstmals wieder der Öffentlichkeit. Die 42-Jährige sitzt auf einer Bank im Garten und enthüllt traurige Neuigkeiten: Sie hat Krebs und unterzieht sich einer Chemotherapie.

Wie bereits im Statetement des Kensington Palasts im Januar festgehalten, habe sie sich einer Operation im Bauchbereich unterziehen müssen. Damals sei nicht von Krebs ausgegangen worden. Tests nach dem Eingriff hätten schließlich doch die bösartige Krankheit festgestellt. "Mein medizinisches Team hat angewiesen, dass ich mich einem Zyklus an präventiver Chemotherapie unterziehen soll und ich befinde mich jetzt in den ersten Zügen dieser Behandlung", sagte die Prinzessin von Wales in ihrem Video.